Сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Москва, , 11:44 — REGNUM По итогам апреля сборная России по футболу осталась на прежних позициях в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Как следует из обновлённой версии рейтинга, опубликованной на официальном сайте организации, как и в марте, РФ занимает 66-ю строчку.

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Не произошло за месяц и смены лидеров. Первое место в рейтинге по-прежнему принадлежит Германии (1544 очка). Также в тройку лидеров входят Бразилия (1384 очка) и Бельгия (1346 очков). В десятке лучших значатся Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Испания, Чили и Польша.

Соперник российской команды по групповому этапу чемпионата мира — 2018 сборная Уругвая так же, как и ранее, занимает 17-ю строчку. Сборная Египта идёт на 46-м месте, а команда Саудовской Аравии опустилась на 70-е место, потеряв три строчки.

17 (17). Уругвай — 976 очков

46 (46). Египет — 636 очков

67 (70). Саудовская Аравия — 462 очков.

Ранее по теме: Сборная России по футболу обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле сборная России по футболу обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись на три строчки, до 66-го места. Ранее самой низкой позицией было 65-е место.

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