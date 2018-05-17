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Неймар: «Кубок мира должен стать моим»

Спорт

Неймар рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира по футболу

Париж, 17 мая 2018, 11:32 — REGNUM  Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание Goal.

«Чемпионат мира — крупнейший турнир на свете, я хочу сыграть на нём и стать чемпионом. Этот кубок должен быть моим», — заявил Неймар.

Он также рассказал, что уже начал тренироваться с мячом после травмы и сейчас приближается к возвращению.

Напомним, в феврале Неймар получил травму голеностопа в матче чемпионата Франции с «Марселем», из-за которой пропустил несколько месяцев.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится с командами Коста-Рики, Швейцарии и Сербии.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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