Неймар: «Кубок мира должен стать моим»

Париж, 17 мая 2018, 11:32 — REGNUM Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар рассказал об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание Goal.
«Чемпионат мира — крупнейший турнир на свете, я хочу сыграть на нём и стать чемпионом. Этот кубок должен быть моим», — заявил Неймар.
Он также рассказал, что уже начал тренироваться с мячом после травмы и сейчас приближается к возвращению.
Напомним, в феврале Неймар получил травму голеностопа в матче чемпионата Франции с «Марселем», из-за которой пропустил несколько месяцев.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится с командами Коста-Рики, Швейцарии и Сербии.
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