В Калуге порядок на тренировках сборной Сенегала обеспечат 153 полицейских

Калуга, , 11:26 — REGNUM В Калуге на базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС будет организовано круглосуточное дежурство оперативного штаба по контролю за обстановкой во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Об этом 17 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Приказом УМВД России по Калужской области сформирован сводный отряд полиции в количестве 153 человек. Принимаются меры, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности в регионе в период мирового футбольного первенства.

Также для обеспечения безопасности в летний период спланирована группировка сил и средств общей численностью 5 тыс. 267 человек и 959 единиц техники. Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, в регионе одновременно создана группировка сил и средств численностью 10 999 человек и 2 773 единицы техники, спланирована работа 151 оперативной группы функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Разработаны 407 маршрутов патрулирования общей протяженностью 9027 км. Воздушный мониторинг состояния лесов осуществляется с помощью 11 беспилотных летательных аппаратов.

В регионе безопасность на воде обеспечивают 13 инспекторов ГИМС, 12 спасателей ПСО на воде ПСС Калужской области, 17 водолазов, 98 спасателей муниципальных образований, 28 автомобилей, 77 плавсредств, одно судно на воздушной подушке и один беспилотный летательный аппарат. При проверке готовности спасательных постов отмечено улучшение работы поста службы спасения Калуги, расположенного на Яченском водохранилище и поста города Людиново и Людиновского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Сенегала будет готовиться к чемпионату мира по футболу-2018 года в Калуге. Команде из Африки предоставят новую тренировочную базу «Спутник», построенную на Тульском шоссе в Калуге специально к чемпионату. Проживать сенегальские футболисты будут в SK Royal Hotel Kaluga на Трамплинной улице.

Футболисты из Сенегала, по итогам жеребьёвки попала в группу H. В групповом турнире сенегальцы проведут следующие матчи: 19 июня встретятся в Москве с футболистами из Польши, 24 июня в Екатеринбурге с командой Японии и 28 июня в Самаре со сборной Колумбии. Стоит отметить, что сборная Сенегала по футболу занимает 23 место в рейтинге FIFA, — это самый высокий показатель среди команд Африканского континента.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций FIFA перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.

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