Букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЧМ-2018 по хоккею

Копенгаген, , 11:09 — REGNUM В качестве фаворита четвертьфинального матча Чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой букмекеры назвали канадскую сборную, об этом свидетельствуют коэффициенты принимаемых ставок.

Шансы на победу России оценены букмекерами коэффициентом 2,75, в то время как успех сборной Канады оценивается коэффициентом 1,44. При этом на ничью ничья в основное время букмекеры готовы принимать ставки с коэффициентом 4,70.

Добавим, сейчас у сборной России пять побед и 16 набранных очков. Начало встречи с канадской сборной запланировано на 17:15 по московскому времени. Трансляцию матча проведет Первый канал.

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