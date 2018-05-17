Четверг, 17 Мая 2018 года
12:46:26 МСК

Букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЧМ-2018 по хоккею

Спорт

Победа над сборной Канады была одержана в ¼ финала турнира со счётом 2:1 в 2011 году

Копенгаген, 17 мая 2018, 11:09 — REGNUM  В качестве фаворита четвертьфинального матча Чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой букмекеры назвали канадскую сборную, об этом свидетельствуют коэффициенты принимаемых ставок.

Шансы на победу России оценены букмекерами коэффициентом 2,75, в то время как успех сборной Канады оценивается коэффициентом 1,44. При этом на ничью ничья в основное время букмекеры готовы принимать ставки с коэффициентом 4,70.

Добавим, сейчас у сборной России пять побед и 16 набранных очков. Начало встречи с канадской сборной запланировано на 17:15 по московскому времени. Трансляцию матча проведет Первый канал.

Читайте также: Россия попробует обыграть Канаду впервые с 2011 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить