Стадион в Саранске, построенный к ЧМ-2018, побил рекорд посещаемости

Саранск, , 11:06 — REGNUM Футбольный клуб «Мордовия», выступающий в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона чемпионата России, установил рекорд посещаемости домашних матчей. Главным фактором роста интереса болельщиков стал новый стадион в Саранске.

На третий тестовый матч в столице Мордовии пришли более 41 тысячи зрителей. В матче 24-го тура ПФЛ «Мордовия» принимала клуб «Сызрань-2003» и победила со счётом 1:0. В результате клуб из Саранска досрочно вышел в первый дивизион, в котором будет выступать в сезоне 2018/19.

Напомним, Саранск стал одним из городов, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу. «Мордовия Арена» примет четыре матча группового этапа турнира.

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