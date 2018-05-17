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Стадион в Саранске, построенный к ЧМ-2018, побил рекорд посещаемости

Спорт

На третий тестовый матч в столице Мордовии пришли более 41 тысячи зрителей

Саранск, 17 мая 2018, 11:06 — REGNUM  Футбольный клуб «Мордовия», выступающий в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона чемпионата России, установил рекорд посещаемости домашних матчей. Главным фактором роста интереса болельщиков стал новый стадион в Саранске.

На третий тестовый матч в столице Мордовии пришли более 41 тысячи зрителей. В матче 24-го тура ПФЛ «Мордовия» принимала клуб «Сызрань-2003» и победила со счётом 1:0. В результате клуб из Саранска досрочно вышел в первый дивизион, в котором будет выступать в сезоне 2018/19.

Напомним, Саранск стал одним из городов, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу. «Мордовия Арена» примет четыре матча группового этапа турнира.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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