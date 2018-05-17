Юрген Клинсман может сменить Раньери на посту главного тренера «Нанта»

Нант, Франция, , 10:25 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман может возглавить французский «Нант» после отставки Клаудио Раньери. Об этом сообщает France Football.

По информации издания, руководство клуба хочет видеть Клинсмана в качестве замены Раньери, который покинет свой пост после завершения сезона 2017/18.

Напомним, в 2006 году под руководством Клинсмана сборная Германии завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Последним местом работы 53-летнего специалиста была сборная США, из которой он ушёл в ноябре 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери покинет свой пост по окончании сезона 2017/18. Под его руководством команда заняла 10-е место в чемпионате Франции.

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