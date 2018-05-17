Клаудио Раньери покинул пост главного тренера «Нанта»

Нант, Франция, , 10:15 — REGNUM Главный тренер французского «Нанта» Клаудио Раньери покинет свой пост по окончании сезона 2017/18. Об этом заявил владелец клуба Вальдемар Кита, сообщает Football Italia.

«Мы не можем это скрыть. На встрече со спонсором клуба Раньери всех поблагодарил. Он также заслуживает благодарности за проделанную работу. Ему не всегда было просто. Мы сожалеем, что он уходит, но это жизнь», — сказал Кита.

Напомним, 66-летний итальянский специалист возглавил «Нант» летом 2017 года. В чемпионате Франции команда находится на десятом месте, после 37 туров она набрала 49 очков.

Напомним также, что с 2015 по 2017 год Раньери работал в английском «Лестере», с которым стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16.

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