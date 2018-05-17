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Три хоккеиста «Вегаса» признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Спорт

Первой звездой дня стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри

Лас-Вегас, США, 17 мая 2018, 09:58 — REGNUM  Три хоккеиста клуба «Вегас Голден Найтс» признаны лучшими игроками игрового дня в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой дня стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который отразил 33 броска в матче с «Виннипегом», а также записал на свой счёт голевую передачу.

На втором месте в списке лучших оказался нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который оформил дубль. Замкнул тройку Джеймс Нил, который забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вегас» одержал победу над «Виннипегом» в третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ со счётом 4:2.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вегас» вышел вперёд в серии с «Виннипегом» — 2:1

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