Три хоккеиста «Вегаса» признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Лас-Вегас, США, , 09:58 — REGNUM Три хоккеиста клуба «Вегас Голден Найтс» признаны лучшими игроками игрового дня в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой дня стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который отразил 33 броска в матче с «Виннипегом», а также записал на свой счёт голевую передачу.

На втором месте в списке лучших оказался нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, который оформил дубль. Замкнул тройку Джеймс Нил, который забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вегас» одержал победу над «Виннипегом» в третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ со счётом 4:2.

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