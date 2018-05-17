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На стадионах организуют места для болельщиков ЧМ-2018 с избыточным весом

Спорт

При покупке билета на такие места необходимо предоставить справку от врача

Москва, 17 мая 2018, 09:43 — REGNUM  В Москве на двух стадионах, «Спартак» и «Лужники», появятся специальные места для болельщиков чемпионата мира по футболу с избыточным весом. Количество мест для зрителей этой категории ограничено и будет определяться в зависимости от стадиона и матча, сообщается на сайте оргкомитета ЧМ-2018 FIFA.

Места для болельщиков ЧМ-2018 с избыточным весом шире и мягкие. Это отдельные мини-трибуны, к которым обеспечен упрощенный доступ. Например, в «Лужниках» они расположены на галерее третьего этажа.

Стоит отметить, чтобы пройти на стадион, болельщикам с лишним весом необходимо предоставить справку от врача, в которой указан индекс массы тела. Минимальный индекс массы тела, дающий право на получение билета на ЧМ-2018 для лиц с избыточным весом, — 35 кг на 1 кв. метр.

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Как сообщало ИА REGNUM, на матчи чемпионата мира по футболу-2018 реализовано уже 2,2 млн билетов, всего планируется продать 2,7 млн. На долю иностранцев пришлось 53% билетов, при этом больше всего билетов приобрели болельщики из США, Бразилии и Колумбии.

Подробнее: На матчи ЧМ-2018 по футболу продано 2,2 млн билетов

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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