Шарапова обыграла Цибулкову на турнире в Риме

Рим, , 08:08 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой в матче второго круга турнира WTA в Риме.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 31 минуту, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Шараповой.

В третьем круге турнира Шарапова встретится с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Встреча пройдёт 17 мая.

WTA. Рим-2018. Второй круг.

Мария Шарапова (Россия) — Доминика Цибулкова (Словакия) — 3:6, 6:4, 6:2.

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