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Касаткина сыграет со Свитолиной на турнире в Риме

Спорт

Касаткина одержала победу над американкой Коллинз в матче второго круга

Рим, 17 мая 2018, 08:01 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Даниэль Коллинз в матче второго круга турнира WTA в Риме. Встреча, продолжавшаяся 1 часа 13 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Касаткиной.

Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и две ошибки на подаче и два брейк-пойнта.

В третьем круге турнира Касаткина встретится с четвёртой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Встреча пройдёт 17 мая.

WTA. Рим-2018. Второй круг.

Дарья Касаткина (Россия) — Даниэль Коллинз (Испания) — 6:2, 6:3.

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