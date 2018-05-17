«Вегас» вышел вперёд в серии с «Виннипегом» — 2:1

Лас-Вегас, США, , 07:45 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Джонатан Маршессо, оформивший дубль, Джеймс Нил и Алекс Так. За «Виннипег» две шайбы забросил Марк Шайфли.

Таким образом, «Вегас» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч команды проведут 19 мая.

Плей-офф НХЛ. Финал — Западная конференция. 3-й матч.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

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