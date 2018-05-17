Четверг, 17 Мая 2018 года
08:15:11 МСК

«Вегас» вышел вперёд в серии с «Виннипегом» — 2:1

Спорт

«Вегас» одержал победу в третьем матче со счётом 4:2

Лас-Вегас, США, 17 мая 2018, 07:45 — REGNUM  «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в третьем матче финальной серии Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Джонатан Маршессо, оформивший дубль, Джеймс Нил и Алекс Так. За «Виннипег» две шайбы забросил Марк Шайфли.

Таким образом, «Вегас» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч команды проведут 19 мая.

Плей-офф НХЛ. Финал — Западная конференция. 3-й матч.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Читайте ранее в этом сюжете: «Вегас» сравнял счёт в финальной серии с «Виннипегом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить