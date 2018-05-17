На 8,7 млн рублей оштрафованы отели за завышение цен к ЧМ-2018

Москва, , 07:36 — REGNUM В России выявлено 704 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю — 55 случаев) и 173 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации, сообщили в Роспотребнадзор.

По фактам выявленных нарушений возбуждено 1846 дел об административных правонарушениях. Выдано 234 предостережения владельцам отелей.

Сумма наложенных административных штрафов за неделю выросла 400 тыс. рублей и составила более 8,7 млн рублей. Стоит отметить, что в пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 20 судебных решений.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 мая, общая сумма штрафов в отношении гостиниц за превышение цен в преддверии чемпионата мира по футболу в России составляла 8,2 млн рублей.

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