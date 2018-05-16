Непалец Ками Рита покорил Эверест в 22-й раз

Катманду, , 20:27 — REGNUM Непальский шерпа Ками Рита установил мировой рекорд по числу восхождений на Эверест (Джомолунгма), 16 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению компании Seven Summit Treks, в которой работает Ками Рита, 48-летний проводник по гималайским горам поднялся на высочайшую гору планеты в 22-й раз.

Рита провел восхождение на Эверест в компании еще двоих проводников-шерпов и 13 альпинистов из других стран мира.

В настоящий момент шерп с его группой уже добрался до отметки 8850 метров и начал спуск. Ожидается, что он прибудет в лагерь к подножию Джомолунгмы к концу недели.

Непальские шерпы традиционно являются проводниками на Эверест и другие горы в Гималаях.

В числе первых покорителей горы Эверест в 1953 году также был шерпа Тенцинг Норгей, сопровождавший в подъеме на вершину сэра Эдмунда Хиллари из Новой Зеландии.

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