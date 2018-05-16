Авиамедиков Москвы привлекут к работе на Чемпионате мира по футболу-2018

Москва, , 15:50 — REGNUM Авиамедицинские бригады Москвы будут круглосуточно обеспечивать безопасность проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Об этом на пресс-конференции 16 мая заявил директор «Московского авиационного центра» Кирилл Святенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в настоящий момент уже проведена подготовка и определены возможные места посадки санитарных вертолетов ГКУ «МАЦ» на объектах, задействованных в проведении чемпионата.

«Пилоты санитарных вертолетов прошли спецобучение по полетам в ночных условиях и с 1 июня заступят на круглосуточное дежурство, которое продлится до конца чемпионата мира 2018 года по футболу», — подчеркнул Святенко.

Он отметил, что с 2005 года «МАЦ» принимает активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Так, в 2012 году авиационная группа Московского авиационного центра выполняла задачи по оказанию медицинской помощи при проведении тестовых соревнований в рамках подготовки к Зимним Олимпийским Играм в Сочи.

На самих XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских играх работники авиацентра принимали активное участие в оказании экстренной медицинской помощи и доставке пострадавших в лечебные учреждения Сочи: были эвакуированы 10 пострадавших спортсменов.