В Перми разработали огнеупорные экобоксы для сбора макулатуры на ЧМ-2018

Пермь, , 15:08 — REGNUM В Перми создали огнеупорные экобоксы для сбора макулатуры, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Пермского целлюлозно-бумажного комбината (ПЦБК).

Предприятие разработало огнестойкий картон. Его промышленное производство началось в апреле 2018 года.

Из этого материала будут созданы специальные коробки — экобоксы, которые будут использоваться на московских стадионах «Лужники» и «Спартак», а также в колл-центре чемпионата мира.

Отмечается, что разработка успешно прошла испытания. Экобоксы, сделанные из трехслойного картона, не поддерживают горение и затухают за две секунды. Коробка держит конструкцию даже при экстремальной температуре горения, тогда как обычный картон сгорает дотла.

В 2017 году во время проведения Кубка конфедераций ФИФА подписала соглашение о сотрудничестве с Лигой переработчиков макулатуры, в которую входит ПЦБК. В рамках соглашения был разработан специальный огнеупорный экобокс для сбора бумажного мусора на предстоящем чемпионате мира по футболу.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.