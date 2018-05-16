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СМИ: Набабкин продлит контракт с ЦСКА, Натхо покинет команду

Спорт

Остаётся непонятной ситуация относительно защитника Георгия Щенникова

СМИ: Набабкин продлит контракт с ЦСКА, Натхо покинет команду
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 16 мая 2018, 14:57 — REGNUM  Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин продлит контракт с клубом, а полузащитник Бибрас Натхо, вероятно, покинет команду. Об этом 16 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Набабкин готов продлить контракт с «армейцами», а израильский хавбек Бибрас Натхо, с высокой долей вероятности, перейдёт в другой клуб.

Также отмечается, что остаётся непонятной ситуация относительно защитника Георгия Щенникова.

Напомним, в сезоне 2017/18 Набабкин сыграл в составе ЦСКА 26 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса. Натхо отыграл в 44 матчах, забив пять голов и отдав 10 результативных передач.

Щенников в 30 матчах забил пять мячей и отдал один голевой пас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский ЦСКА не стал продлевать контракты с полузащитниками Понтусом Вернблумом и Георги Милановым.

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