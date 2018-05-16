Кандидат на пост главы СБР: «Российский биатлон может оказаться в изоляции»

Москва, , 14:25 — REGNUM Российский биатлон может оказаться в изоляции в связи с рядом разбирательств. Об этом заявил кандидат на должность президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, 16 мая сообщает «Р-спорт».

"Если даже будет период, когда российский биатлон будет стоять в изоляции, мы допускаем, что нас могут не допустить до этапов Кубка мира. Надо приходить, что-то менять», — сказал Драчёв.

По его словам, что сейчас идёт негативный процесс против России, и отыграть «карту России» все готовы.

Драчёв также выразил убеждение в том, что российские спортсмены не нарушали антидопинговый кодекс, и добавил, что готов менять ситуацию для того, чтобы быть «чистыми» в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Напомним, в отношении ряда российских биатлонистов ведутся разбирательства по обвинениям в нарушении антидопинговых правил.

Кроме того, в адрес руководства IBU высказываются обвинения в том, что организация проводит слишком «мягкую» антидопинговую политику. Так, апреле 2018 года в штаб-квартире прошли обыски.

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