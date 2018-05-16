Видео: В США научили робота одевать людей

Атланта, США, , 12:03 — REGNUM Учёные из США создали робота, способного помогать людям одеваться. Об этом сообщается на портале Science Daily.

Робот, получивший название PR2, обучен облачать человека в больничную робу. Учёные надеются, что эта способность машины поможет пациентам в больницах и хосписах.

С помощью искусственного интеллекта робот способен определять натяжение ткани во время процесса. В зависимости от этого он соизмеряет собственную силу, с которой надевает одежду.

Чтобы машина могла работать эффективно, инженеры смоделировали более 11 тыс. виртуальных примеров надевания халата.

Разработчики отмечают, что робот пытается оценить ощущения человека от тех или иных действий машины и предсказать их последствия. Оценку своим действиям машина даёт за пятую часть секунды.

На данный момент робот в состоянии натянуть один рукав халата за десять секунд. Однако учёные намерены расширить его возможности.

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