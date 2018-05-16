Овечкин вошёл в символическую сборную десятилетия по версии ИИХФ

Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила российского нападающего Александра Овечкина в символическую сборную десятилетия. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме Овечкина, в этот список попали три канадца Сидни Кросби, Дрю Даути и Кэри Прайс, а также чешский нападающий Яромир Ягр и шведский форвард Оливер Экман-Ларссон.

Из российских хоккеистов на попадание в сборную также претендовали нападающие Евгений Малкин, Илья Ковальчук, а также вратарь Сергей Бобровский.

Тренером десятилетия признан канадский специалист Майк Бэбкок, под руководством которого сборная Канады дважды стала Олимпийским чемпионом. Также рассматривалась кандидатура экс-наставника сборной России Олега Знарка.

Напомним, Александр Овечкин выступает в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Он провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1003 матча и забросил 607 шайб. В Кубке Стэнли Овечкин сыграл 112 матчей и забил 56 голов.

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