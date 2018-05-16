Фанаты «Зенита» проводили Кришито в аэропорту с пиротехникой

Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В аэропорту Пулково болельщики санкт-петербургского «Зенита» проводили итальянского защитника Доменико Кришито, который покинул команду по окончании сезона 2017/18. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Фанаты принесли в аэропорт баннеры и жгли пиротехнику, а также скандировали «Миммо Кришито».

Напомним, Кришито попрощался с болельщиками «Зенита» после завершения матча 30-го тура чемпионата России против клуба «СКА-Хабаровск».

У Кришито завершился контракт с клубом, и теперь защитник отправится в итальянский «Дженоа» на правах свободного агента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что не собирается продлевать контракт с клубом после окончания сезона 2017/18. После истечения срока соглашения он намерен покинуть клуб и вернуться в Италию.

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Напомним, ранее Кришито уже выступал за «Дженоа» с 2006 по 2007 год, а также с 2008 по 2011 год. В составе «Зенита» защитник играет с 2011 года. За время, проведённое в санкт-петербургском клубе, он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок России.

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