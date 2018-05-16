Сборная России по регби сыграет на Кубке мира 2019 года

Москва, , 10:02 — REGNUM Сборная России по регби выступит на Кубке мира 2019 года. Об этом 15 мая сообщается на сайте Международной федерации регби (МФР).

Сборная России получила прямую путёвку на Кубок мира в связи с тем, что МФР приняла решение о снятии очков со сборных Румынии и Испании в отборе на турнир.

Санкции в отношении сборных Румынии и Испании связаны с тем, что они нарушили правила натурализации игроков.

Также отмечается, что сборная России, которая заменила Румынию, получит прямую путёвку на турнир. А сборная Германия будет бороться за попадание на Кубок мира вместо команды Испании.

Напомним, Кубок мира пройдёт в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.

Читайте также: Российские регбисты разгромили Германию после исполнения гимна СССР

Читайте ранее в этом сюжете: Российские регбисты обыграли голландцев на чемпионате Европы