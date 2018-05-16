Хосеп Гвардиола признан лучшим главным тренером в Англии

Манчестер, Великобритания, , 07:31 — REGNUM Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим главным тренером по итогам сезона 2017/18 по версии Английской ассоциации футбольных тренеров (LMA). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Англии, набрав 100 очков в 38 турах. Команда выиграла 32 матча из 38 и забила 106 голов.

При этом «горожане» побили рекорд английской премьер-лиги, финишировав с самым большим отрывом по очкам от ближайшего преследователя в истории турнира. Занявший второе место «Манчестер Юнайтед» набрал 81 очко.

Кроме того, в феврале 2018 года «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, в финале обыграв лондонский «Арсенал».

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Ранее он был главным тренером «Барселоны» и «Баварии».

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