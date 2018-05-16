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Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

Спорт

Марадона подписал трёхлетний контракт с клубом

Брест, Белоруссия, 16 мая 2018, 06:49 — REGNUM  Знаменитый футболист, бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трёхлетний контракт с нашим клубом и вступил в должность председателя правления», — говорится в сообщении.

Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми структурными подразделениями, включая детскую академию.

Отмечается, что аргентинец приступит к работе после окончания чемпионата мира в России. Марадона приедет на мундиаль в качестве журналиста государственного телеканала Венесуэлы Telesur.

Ранее сообщалось, что Марадона подпишет контракт с брестским «Динамо» и даже может стать главным тренером команды.

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В настоящее время брестское «Динамо» находится на восьмом месте в чемпионате Белоруссии. Команда набрала девять очков после семи туров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Марадона покинул пост главного тренера арабского клуба «Аль-Фуджайра».

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