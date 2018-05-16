«Бостон» разгромил «Кливленд» во втором матче серии плей-офф НБА

Бостон, США, , 06:37 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» во втором матче финала Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 107:94.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл — 42 очка, 10 подборов и 12 результативных передач.

Кроме того, дабл-дабл оформил форвард Кевин Лав, на счету которого 22 очка и 15 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейлен Браун, набравший 23 очка.

Таким образом, «Бостон» ведёт в серии — 2:0. Следующий матч пройдёт 20 мая.

Плей-офф НБА. Финал — Восточная конференция — 2-й матч.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17).

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