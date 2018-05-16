«Тампа» обыграла «Вашингтон» и сократила отставание в серии

Вашингтон, , 06:19 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос. Во втором периоде его партнёры по команде Никита Кучеров и Виктор Хедман довели счёт до крупного.

«Вашингтон» сумел отыграть одну шайбу, отличился Бретт Коннолли. Однако «Тампа» восстановила разницу в три шайбы благодаря голу Брендена Пойнта.

В третьем периоде хоккеисты «Вашингтона» вновь сократили отставание в счёте, гол забил Евгений Кузнецов.

Таким образом, «Тампа» одержала первую победу в серии и сократила отставание от «Вашингтона» — 2:1. Следующий матч пройдёт 18 мая.

Плей-офф НХЛ. Финал — Восточная конференция. 3-й матч.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0).

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