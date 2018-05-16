Обрушившаяся трибуна покалечила 18 человек в Барселоне

Барселона, Испания, , 03:52 — REGNUM Во время интервью с полузащитником футбольного клуба «Барселона» Андресом Иньестой обрушилась трибуна, сообщает испанское издание Marca.

Изначально шла речь об 11 пострадавших, позднее их количество увеличилось до 18. Серьезных травм никто не получил, пострадавшие были госпитализированы.

По предварительной версии, трибуна не выдержала веса находившихся на ней зрителей, что привело к обрушению.

Сам футболист выразил соболезнование пострадавшим в своем Twitter и пожелал скорейшего выздоровления.

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