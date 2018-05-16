Среда, 16 Мая 2018 года
07:48:39 МСК

Обрушившаяся трибуна покалечила 18 человек в Барселоне

Спорт

ЧП произошло во время интервью

Барселона, Испания, 16 мая 2018, 03:52 — REGNUM  Во время интервью с полузащитником футбольного клуба «Барселона» Андресом Иньестой обрушилась трибуна, сообщает испанское издание Marca.

Изначально шла речь об 11 пострадавших, позднее их количество увеличилось до 18. Серьезных травм никто не получил, пострадавшие были госпитализированы.

По предварительной версии, трибуна не выдержала веса находившихся на ней зрителей, что привело к обрушению.

Сам футболист выразил соболезнование пострадавшим в своем Twitter и пожелал скорейшего выздоровления.

Читайте ранее в этом сюжете: Не оказали помощь: в Китае погиб бывший российский футболист

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить