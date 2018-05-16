Российские хоккеисты нацелены на победу над Канадой

Копенгаген, , 01:20 — REGNUM Своим настроем относительно предстоящего четвертьфинального матча с Канадой поделились хоккеисты сборной России 15 мая после поражения в групповом матче со Швецией.

Защитник Никита Зайцев в интервью ФХР отметил, что сборная Швеции хоть и «наказала за ошибки» российскую сборную, но выразил уверенность, что Канаду в четвертьфинале можно одолеть.

«Можно ли обыграть Канаду? Конечно. В современном хоккее можно всех обыгрывать — этот турнир уже это доказал», — отметил Зайцев.

Другой защитник сборной России, чемпион олимпиады-2018 Владислав Гавриков также отметил ошибки в игре со шведами, однако заявил в интервью «Известиям»:

"Мы приехали в Копенгаген бороться за самые высокие места. Считаю, что нам по силам их занять».

Напомним, 15 мая сборная России по хоккею проиграла групповой матч сборной Швеции со счетом 1:3. По итогам групповых матчей, сборная России в четвертьфинале сразится со сборной Канады.

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