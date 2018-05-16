Сборная России по хоккею проиграла сборной Швеции в матче чемпионата мира

Копенгаген, , 00:00 — REGNUM Российская национальная сборная по хоккею уступила сборной Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч состоялся 15 мая в Дании.

В первом периоде российская сборная смогла распечатать ворота шведов. Отличился Кирил Капризов уже на третьей минуте матча. До конца первого периода счет оставался 1:0.

Во втором периоде шведы смогли провести две успешные атаки на российские ворота. На 30-й минуте матча шайбу в российские ворота загнал Мика Зибанеджад, на 37-й — Рикард Раккель.

В третьем периоде «красная машина» так и не смогла отыграться, а на 59-й минуте Маттиас Экхольм загнал ещё одну шайбу в российские ворота.

Итог матча — 3:1 победа Швеции.

Тем не менее российская сборная выходит в плей-офф, так как находится на втором месте в группе А.

Первой игрой российской сборной в ¼ финала будет сражение против сборной Канады.

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