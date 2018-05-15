В Сербии арестован судья, назначивший скандальные пенальти

Нови-Сад, Сербия, , 15:48 — REGNUM Назначивший два скандальных пенальти во время футбольного матча «Спартака» (сербский клуб в Суботице) и «Радничков» сербский арбитр Срджан Обрадович арестован на 48 часов, передает 15 мая издание B92 со ссылкой на Высшую прокуратуру в Нови-Саде.

«Он подозревается в том, что на футбольном матче в Суботице между ФК «Спартак» и ФК «Раднички» благосклонно отнесся к домашней команде и поставил ее в более выгодное положение по сравнению с противником», — говорится в сообщении.

Подозреваемый арестован на 48 часов в связи с злоупотреблением своим служебным положением.

По окончании ареста обвинения будут переданы компетентному прокурору для последующего разбирательства.

Напомним, 13 мая в начале второго тайма арбитр за одну минуту показал две желтые карточки лучшему нападающему гостей Милану Павкову, после чего удалил его с поля. Затем судья в течение 13 минут дважды назначал пенальти в ворота «Радничков», которые реализовал Неманья Николич.

В результате несправедливого судейства победа обеспечила «Спартаку» место в еврокубках на следующий сезон. Матч в Суботице вызвал большое негодование болельщиков.