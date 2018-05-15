Сборная Германии объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Берлин, , 15:38 — REGNUM Тренерский штаб сборной Германии по футболу во главе с Йоахимом Лёвом опубликовал расширенный состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в России. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

В состав не вошёл автор «золотого» гола сборной Германии на чемпионате мира 2014 года Марио Гётце, забивший решающий мяч в ворота сборной Аргентины. При этом в команду включен вратарь Мануэль Нойер, сыгравший всего три матча в сезоне 2017/18 из-за травмы.

Всего в состав вошли 27 игроков. Помимо Нойера, вызваны вратари Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Также в список вошли защитники Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Йонас Хектор («Кельн»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»), Джонатан Та («Байер»).

В линии полузащиты сыграют Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган, Лерой Сане («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Томас Мюллер, Себастьян Руди («Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Нильс Петерсен («Фрайбург»).

В линии нападения выступят Марио Гомес («Штутгарт»), Леон Горецка («Шальке»), Марко Ройс («Боруссия» Д), Тимо Вернер («Лейпциг»).

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сборная Германии сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Немецкий футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной команды Йоахимом Лёвом.

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