Диего Марадона станет главным тренером брестского «Динамо»

Брест, Белоруссия, , 10:19 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона согласовал контракт с брестским «Динамо». Об этом 15 мая сообщает «Чемпионат».

Детали соглашения представители Марадоны и «Динамо» должны обсудить на ближайшей встрече, которая пройдёт в Дубае.

Также отмечается, что Марадона приедет в Россию на чемпионат мира по футболу в качестве журналиста. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur.

Напомним, брестское «Динамо» идёт на восьмом месте в чемпионате Белоруссии. После семи туров команда набрала девять очков. Ранее руководство клуба уволило чешского тренера Радослава Латала.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Марадона ушёл с поста главного тренера арабского клуба «Аль-Фуджайра» после того, как команда не смогла пробиться в первый дивизион ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Диего Марадона покинул арабский футбольный клуб «Аль-Фуджайра»