Первыми на поле стадиона к ЧМ-2018 в Ессентуках выйдут чиновники

Ставрополь, , 10:09 — REGNUM В городе Ессентуки Ставропольского края уже завтра, 16 мая, состоится главное спортивное событие региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, откроется главная футбольная арена, построенная к чемпионату мира по футболу, который Россия будет принимать летом 2018 года.

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Право обновить футбольное поле выпало командам правительства и муниципалитета Ессентуков. Товарищеский матч состоится 16 мая в 18:00. Мероприятие пройдет в торжественной обстановке, с речами и песнями.

А уже через две недели город-курорт ожидает приезд команды Нигерии. Из всех пяти построенных в крае тренировочных полей, иностранная команда выбрала только Ессентуки. Сейчас на стадионе ведутся последние приготовления.

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Добавим, что Ессентуки-арена носит имя Героя Советского Союза Валентина Козлова.

Как сообщало ИА REGNUM, к чемпионату мира в Ставропольском крае построят пять тренировочных площадок, которые после завершения соревнований закрепят за детскими спортивными школами Ставрополья. Первая тренировочная площадка была открыта в апреле 2018 года в железноводском поселке Капельница.

Спортивный комплекс включает игровое поле с натуральным травяным покрытием длиной более 100 метров, раздевалки, трибуны вместимостью 500 мест, зал для пресс-конференций. Площадка получила имя Героя Советского Союза Алексея Клинового..

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