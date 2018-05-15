Половина граждан РФ выступает за запрет профессионального футбола

Москва, , 09:35 — REGNUM Почти половина жителей России (39%) считают, что в стране надо запретить профессиональный футбол. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

При этом большинство людей, которые в этом уверены, среди мужчин. Так, за запрет профессионального футбола высказались 53% мужчин и 44% женщин.

28% опрошенных против такой постановки вопроса. 23% затруднились ответить.

Наибольшую поддержку (52%) получило предложение о перераспределении средства от запрета на профессиональный футбол в пользу детского спорта.

За такое предложение отдали свои голоса в основном мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.

Опрос проведен 4—7 мая 2018 года в 297 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Опрошены: 1600 респондентов.

Читайте также: «Организация на нуле!» — болельщики о провале генеральной репетиции ЧМ-2018

Как сообщало ИА REGNUM, председатель оргкомитета «Россия-2018», исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович заявил, что спортивные сооружения, имеющие отношение к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года готовы.

Подробнее: Дворкович: российские стадионы готовы к мундиалю — 2018