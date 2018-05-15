Кандидатами на пост главы ОКР стали четырёхкратные олимпийские чемпионы

Москва, , 08:51 — REGNUM Кандидатами на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) стали четырёхкратные олимпийские чемпионы Станислав Поздняков и Александр Попов. Об этом 14 мая сообщается на сайте ОКР.

Период подачи заявок на выдвижение кандидатов на пост президента ОКР завершился 14 мая. Заявки подавали организации — члены ОКР.

Станислава Позднякова выдвинули 35 членов ОКР, в том числе 17 общероссийских федераций по видам спорта. Александр Попов выдвинут от Стрелкового союза России.

Напомним, Поздняков является четырёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане он был руководителем российской делегации.

Попов является четырёхкратным олимпийским чемпионом по плаванию.

Напомним также, что действующий президент ОКР Александр Жуков отказался от участия в выборах. Свой отказ он объяснил высокой занятостью в Госдуме.

Выборы президента и членов исполкома ОКР пройдут в рамках Олимпийского собрания, которое состоится 29 мая.

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