Кандидатами на пост главы ОКР стали четырёхкратные олимпийские чемпионы

Москва, 15 мая 2018, 08:51 — REGNUM Кандидатами на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) стали четырёхкратные олимпийские чемпионы Станислав Поздняков и Александр Попов. Об этом 14 мая сообщается на сайте ОКР.
Период подачи заявок на выдвижение кандидатов на пост президента ОКР завершился 14 мая. Заявки подавали организации — члены ОКР.
Станислава Позднякова выдвинули 35 членов ОКР, в том числе 17 общероссийских федераций по видам спорта. Александр Попов выдвинут от Стрелкового союза России.
Напомним, Поздняков является четырёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане он был руководителем российской делегации.
Попов является четырёхкратным олимпийским чемпионом по плаванию.
Напомним также, что действующий президент ОКР Александр Жуков отказался от участия в выборах. Свой отказ он объяснил высокой занятостью в Госдуме.
Выборы президента и членов исполкома ОКР пройдут в рамках Олимпийского собрания, которое состоится 29 мая.
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