Вторник, 15 Мая 2018 года
10:41:04 МСК

Бывший главный тренер «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии

Спорт

Манчини официально назначен главным тренером сборной Италии

Бывший главный тренер «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Рим, 15 мая 2018, 08:06 — REGNUM  Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини возглавил сборную Италии. Об этом 14 мая сообщается на странице Федерации футбола Италии в Twitter.

Манчини официально назначен главным тренером сборной Италии. Он подписал соответствующее соглашение Федерацией футбола Италии.

Манчини будет представлен в качестве нового главного тренера на специальной пресс-конференции, которая пройдёт 15 мая.

Ранее ряд итальянских СМИ сообщал, что контракт тренера будет рассчитан на два года, т. е Манчини отработает до чемпионата Европы 2020 года. При этом он будет получать €2 млн в год, что в два раза меньше, чем его доход в «Зените».

Читайте также: La Gazzetta dello Sport: Манчини согласился возглавить сборную Италии

Напомним, Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне 2017/18. Под его руководством санкт-петербургский клуб занял пятое место в чемпионате России, набрав 53 очка в 30 матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкт-петербургский «Зенит» устроил опрос среди болельщиков, кто должен возглавить команд после ухода Роберто Манчини.

Читайте также: «Зенит» спросил болельщиков, кто должен стать новым главным тренером

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить