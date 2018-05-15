Мордовия готовится к третьему тестовому матчу на стадионе в Саранске

Саранск, , 00:19 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков провел республиканское расширенное совещание с участием руководителей организаций, служб и ведомств, непосредственно задействованных в третьем тестовом матче, который состоится на построенном в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу стадионе в Саранске. Об этом сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

В первую очередь были рассмотрены недостатки, выявленные в ходе проведения на стадионе «Мордовия Арена» двух предыдущих тестовых матчей. В частности, они касались логистики передвижения по стадиону, контроля доступа, организации питания, работы камер хранения, чистоты и порядка. Кроме того, было признано недостаточным информирование жителей Саранска об ограничении проезда и работе общественного транспорта.

Волков поручил саранской мэрии многократно усилить мероприятия по оповещению горожан об изменении всех аспектов жизнедеятельности города в дни матчей.

«Праздник футбола, площадкой для которого стал Саранск, не должен стать проблемой для тысяч его жителей. Нужно доставлять рядовым горожанам как можно меньше неудобств, организационно максимально все продумывать, используя опыт других городов при проведении подобных мероприятий», — убежден глава Мордовии.

Мэр Саранска Петр Тултаев доложил, что в преддверии третьего тестового матча задействованы все возможные информационные площадки и ресурсы для своевременного оповещения жителей столицы республики об изменении транспортной сетки.

«Схемы ограничения движения, памятки раздаем через школы и детские сады, вывешиваем на досках объявлений, будем направлять через смс-оповещение, планируем разнести в каждую квартиру», — заверил Тултаев.

Напомним, новый стадион в Саранске открывался тестовым матчем «Мордовии» с ижевским «Зенитом», на который пришли более 13 тыс. зрителей, вопреки запланированным 10 тыс. Встреча закончилась со счетом 0:0. На игре присутствовал зампред правительства России Виталий Мутко, который заявил, что спортивное мероприятие прошло на хорошем уровне. Все системы, задействованные для работы стадиона, достойно себя показали: управление, штаб, коммуникации. Также он отметил, что газон «Мордовии Арены» в хорошем состоянии.

В рамках второго тестового матча «Мордовия» встретилась с командой «Камаз» (Набережные Челны). Матч также закончился поражением саранского клуба со счетом 0:1.

Серия тестовых матчей завершится 16 мая игрой «Мордовии» и футбольного клуба «Сызрань-2003».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе чемпионата мира Саранск примет четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня. Встретятся сборные Дании и Перу, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.