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Сборная России победила сборную Словакии в матче чемпионата мира по хоккею

Спорт

Российская сборная гарантировала себе выход в плей-офф

Копенгаген, 14 мая 2018, 20:32 — REGNUM  Национальная сборная Российской Федерации по хоккею разбила сборную Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч прошел сегодня, 14 мая, в Копенгагене.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу российской сборной. В первом периоде российские хоккеисты загнали две шайбы в ворота соперников. Отличились Максим Мамин и Никита Гусев.

Второй период прошел в упорной борьбе, но ворота остались нетронутыми. В третий период российские хоккеисты Максим Шалунов и Илья Михеев загнали в ворота словаков ещё две шайбы.

Нельзя сказать, что словацкая сборная не сопротивлялась — Игорь Шестеркин, оборонявший российские ворота, отбил 23 броска.

Теперь сборная России гарантировала себе второе место в группе А и уже точно выходит в плей-офф

В заключительном матче группового этапа российская сборная сыграет со Швецией, которая занимает первую строчку в группе А. Матч пройдёт завтра, 15 мая.

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