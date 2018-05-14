Сборная России победила сборную Словакии в матче чемпионата мира по хоккею

Копенгаген, , 20:32 — REGNUM Национальная сборная Российской Федерации по хоккею разбила сборную Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч прошел сегодня, 14 мая, в Копенгагене.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу российской сборной. В первом периоде российские хоккеисты загнали две шайбы в ворота соперников. Отличились Максим Мамин и Никита Гусев.

Второй период прошел в упорной борьбе, но ворота остались нетронутыми. В третий период российские хоккеисты Максим Шалунов и Илья Михеев загнали в ворота словаков ещё две шайбы.

Нельзя сказать, что словацкая сборная не сопротивлялась — Игорь Шестеркин, оборонявший российские ворота, отбил 23 броска.

Теперь сборная России гарантировала себе второе место в группе А и уже точно выходит в плей-офф

В заключительном матче группового этапа российская сборная сыграет со Швецией, которая занимает первую строчку в группе А. Матч пройдёт завтра, 15 мая.