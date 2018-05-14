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Касаткина поднялась на две позиции в рейтинге WTA, Шарапова — на 12

Спорт

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга

Сент-Питерсберг, США, 14 мая 2018, 11:58 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Касаткина поднялась с 15-го на 13-е место. Она дошла до четвертьфинала турнира в Мадриде, где проиграла победительнице соревнований чешке Петре Квитовой.

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Мария Шарапова, также принимавшая участие в турнире в Мадриде и завершившая борьбу на стадии четвертьфинала, поднялась на 12 позиций и теперь занимает 40-е место в рейтинге.

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Среди других российских теннисисток Анастасия Павлюченкова занимает 29-е место, Екатерина Макарова — 31-е, Светлана Кузнецова — 39-е, Елена Веснина — 44-е.

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