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Китаец без ног стал первым в истории покорившим Эверест со стороны Непала

Спорт

Пожилому альпинисту потребовалось пять попыток, чтобы покорить высоту 8848 метров над уровнем море

Катманду, 14 мая 2018, 11:04 — REGNUM  Китайский семидесятилетний альпинист Ся Боюй с ампутированными обеими ногами покорил самую высокую точку мира — гору Эверест в Гималаях со стороны Непала, подтвердили власти этой страны, передает 14 мая газета China Daily.

До этого времени, единственным человеком с обеими ампутированными ногами, покорившим Эверест был Марк Инглис из Новой Зеландии, который взошел на гору со стороны китайского Тибета в 2006 году.

«Гражданин Китая с обеими ампутированными ногами покорил вершину сегодня, в 8:40 по местному времени. Он стал первым человеком с обеими ампутированными ногами, покорившим вершину с южной стороны», — заявил представитель Департамента туризма Гьянендра Шресфа в интервью агентству Синьхуа.

Пожилому альпинисту потребовалось пять попыток, чтобы покорить высоту 8848 метров над уровнем море. Ся пытался добиться успеха в 2014, 2015 и 2016 годы после того, как потерял ноги во время своей первой попытки взойти на гору в 1975 году от обморожения.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский альпинист с ампутированными ногами покоряет Эверест

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