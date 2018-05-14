«Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины по футболу

Харьков, Украина, , 10:27 — REGNUM Донецкий «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины сезона 2017/18. «Шахтёр» обыграл «Верес» в матче девятого тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Харькове на стадионе «Металлист», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Марлос, реализовавший пенальти на 5-й минуте встречи.

Благодаря этому результату «Шахтёр» оформил победу в чемпионате за один тур до окончания первенства.

Напомним, этот титул стал для клуба 11-м в истории. В последнем туре «Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо», которое идёт на втором месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкт-петербургский «Зенит» устроил опрос среди болельщиков, кто из тренеров должен возглавить команду в сезоне 2018/19 после ухода Роберто Манчини. Одним из кандидатов назван главный тренер «Шахтёра» португалец Паулу Фонсека.

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