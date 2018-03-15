ФИФА может запретить «Манчестер Сити» покупать игроков

Цюрих, Швейцария, , 09:53 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить английскому клубу «Манчестер Сити» осуществлять трансферы футболистов. Об этом сообщает The Telegraph.

Такое решение может быть принято в связи с нарушением клубом правил ФИФА по заявкам молодых игроков. Согласно правилам, клубам не могут заигрывать молодых игроков из других стран до достижения ими совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что два африканских игрока «Сити» Джордж Дэвис и Доминик Одуро заявили, что играли в составе молодёжной команды клуба до достижения ими 18 лет.

В настоящий момент ФИФА проводит изучение ситуации. Причём не только в «Манчестер Сити», но и другом английском клубе — «Челси». Если их вина будет доказана, то им грозит запрет на осуществление трансферов футболистов.

Ранее подобные наказания получали испанские клубы — «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

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