Глава МПК отверг возможность проведения Параолимпиады до Олимпийских игр

Пхенчхан, Южная Корея, , 09:14 — REGNUM Международный параолимпийский комитет (МПК) не собирается проводить Параолимпиаду перед Олимпийскими играми. Об этом заявил глава МПК Эндрю Парсонс, 15 марта передают «Известия».

"Существующая модель проведения Игр является для нас оптимальной. Мы никогда не обсуждали проведение Параолимпиады до Олимпийских игр или одновременно с ними и не собираемся этого делать», — сказал Парсонс.

Он также добавил, что в проведении Параолимпиады после Олимпийских игр есть свои преимущества. Например, на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро были проблемы с Олимпийской деревней, которые были устранены к Параолимпийским играм.

Вопрос о времени проведения Параолимпийских игр был затронут из-за погодных условий в Пхёнчхане. Парсонс отметил, что были проблемы с ветром. Один день шел снег, а на следующий — было тепло.

Напомним, Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля. Параолимпийские игры стартовали 9 марта и завершатся 18 марта.

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