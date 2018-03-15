Двух участников ОИ-2018 пожизненно дисквалифицировали за домогательства

Сеул, , 08:15 — REGNUM Южнокорейские фристайлисты Чхве Джэу и Ким Джихен пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны партнерш по национальной команде, сообщает Reuters.

По данным издания, спортсмены были дисквалифицированы 12 марта. По словам пострадавших, инцидент произошел на этапе Кубка мира в Японии в начале марта. Девушки обратились с заявлением в полицию.

Чхве Джэу дошел до финала в могуле на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, но не смог финишировать. Его партнер завершил борьбу на стадии квалификации.

Напомним, ранее член парламента Южной Кореи Мин Бьон До вынужден был подать в отставку после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалы с сексуальными домогательствами, которые на поверку не имеют под собой серьезных юридических и нравственных претензий, разгорелись в США, когда в них обвинен был продюсер Харви Вайнштейн. Сейчас информационный шум достиг Южной Кореи.

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