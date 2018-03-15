«Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» из-за незабитого Малкиным буллита

Нью-Йорк, США, , 06:42 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В начале второго периода хоккеисты «Питтсбурга» забросили две шайбы. Отличились Брайан Раст и Райли Шихэн.

«Рейнджерс» сравняли счёт в третьем периоде. Точные броски на счету Криса Крайдера и Йеспера Фаста.

Спустя минуту нападающий Карл Хагелин снова вывел «Питтсбург» вперёд. Однако «Пингвинз» не смогли удержать преимущество и пропустили шайбу после точного броска Мики Зибанеджада.

Победу «Питтсбургу» мог принести Евгений Малкин, однако он не смог реализовать буллит на 10 секунд до конца третьего периода. Судьба поединка решилась в овертайме. Решающую шайбу забросил Мика Зибанеджад, оформив дубль.

Отметим, что российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл на льду весь матч, отразив 37 бросков соперника.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 71 очко после 71 матча. «Питтсбург» находится на девятой строчке с 85 очками после 71 игры.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 1:0).

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