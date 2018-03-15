Страсти вокруг дела Скрипаля довели FIFA до паники

Цюрих, Швейцария, , 01:02 — REGNUM Призывы из Лондона бойкотировать Чемпионат мира по футболу-2018 ввергли руководство Международной федерации футбола (FIFA) в состояние, близкое к панике, сообщает AS.

Уточняется, что отсутствие комментариев со стороны FIFA не означает, что организации безразличны разговоры вокруг призыва к бойкоту соревнований. Руководство понимает, что сейчас напряженность «достигла крайней точки».

Напомним, чемпионат мира по футболу в 2018 году состоится в России. Призывы бойкотировать его начали звучать после того, как разразился скандал вокруг бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля.

Официальный Лондон обвинил Россию в отравлении Скрипаля, который пострадал в городе Солсбери (Великобритания). Британский премьер-министр Тереза Мэй выдвинула Москве ультиматум, заявив, что Россия не контролирует «свое химическое оружие».

14 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не поедут в Россию на чемпионат мира и что она надеется на заявление FIFA, которая должна «принять правильное решение».

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