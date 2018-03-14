«Ювентус» уверенно обыграл «Аталанту» на домашнем стадионе

Рим, 14 марта 2018, 21:51 — REGNUM 14 марта на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 26-го тура Серии А 2017/18 между командами «Ювентус» и «Аталанта». Матч завершился уверенной победой «старой синьоры» со счетом 2:0.
На 29-й минуте форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин открыл счет мощным ударом в дальний угол — 1:0. Ассистом отметился Дуглас Коста. На 81-й минуте Блез Матуиди решил исход матча — 2:0.
Статистика матча («Ювентус"/"Аталанта»)
Удары 10/6
Удары в створ 3/0
Владение 50%/50%
Фолы 8/24
Набрав 74 очка «Ювентус» стал единоличным лидером турнирной таблицы. «Аталанта» с 41-м очком осталась на 8-й позиции.
Составы на матч:
«Ювентус»: Буффон, Кьеллинии, Бенатиа, Асамоа, Лихштайнер, Пьянич, Дибала, Коста, Матуиди, Манджукич, Игуаин.
«Аталанта»: Бериша, Толои, Паломино, Манчини, Кристанте, Госенс, де Рон, Хаас, Хатебур, Гомес, Иличич.
Главный арбитр матча: Маурицио Мариани.
Предупреждения: Хатебур — 47, Кристанте — 61, Сандро — 72, Манчини — 78, Бенатиа — 82, де Рон — 82, Асамоа — 90+1.
Удаления: Манчини — 79.
Голы: Игуаин 29 — 1:0, Матуиди 81 — 2:0.