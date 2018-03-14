«Ювентус» уверенно обыграл «Аталанту» на домашнем стадионе

Рим, , 21:51 — REGNUM 14 марта на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 26-го тура Серии А 2017/18 между командами «Ювентус» и «Аталанта». Матч завершился уверенной победой «старой синьоры» со счетом 2:0.

На 29-й минуте форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин открыл счет мощным ударом в дальний угол — 1:0. Ассистом отметился Дуглас Коста. На 81-й минуте Блез Матуиди решил исход матча — 2:0.

Статистика матча («Ювентус"/"Аталанта»)

Удары 10/6

Удары в створ 3/0

Владение 50%/50%

Фолы 8/24

Набрав 74 очка «Ювентус» стал единоличным лидером турнирной таблицы. «Аталанта» с 41-м очком осталась на 8-й позиции.

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Кьеллинии, Бенатиа, Асамоа, Лихштайнер, Пьянич, Дибала, Коста, Матуиди, Манджукич, Игуаин.

«Аталанта»: Бериша, Толои, Паломино, Манчини, Кристанте, Госенс, де Рон, Хаас, Хатебур, Гомес, Иличич.

Главный арбитр матча: Маурицио Мариани.

Предупреждения: Хатебур — 47, Кристанте — 61, Сандро — 72, Манчини — 78, Бенатиа — 82, де Рон — 82, Асамоа — 90+1.

Удаления: Манчини — 79.

Голы: Игуаин 29 — 1:0, Матуиди 81 — 2:0.