Фонд Игоря Чайки подарит квартиры ярославским призерам Олимпиады

Ярославль, , 16:28 — REGNUM Члены олимпийской команды от Ярославской области и их тренеры получат региональные награды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Бронзовый призер Олимпиады-2018 фристайлист Илья Буров и его тренер Александр Понгильский удостоены медалей «За труды во благо земли Ярославской». Кроме того, им будут подарены квартиры. Покупка жилья будет профинансирована из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», учредителем которого является бизнесмен, сын генпрокурора России Игорь Чайка. С приходом губернатора Дмитрия Миронова Игорь Чайка начал вести бизнес в регионе, связанный с вывозом мусора, попутно занимаясь благотворительными проектами. Коллеги спортсмена рады такой поддержке.

На прошлой Олимпиаде Илья не вошел в призеры, на этой смог. Мы очень рады за него и за тренера. Хорошо, что они оба получат квартиры. Редкий случай, когда наградили не только спортсмена, но и его тренера. Пока же наши ребята вместе с наставником на чемпионате России. Как вернутся, их ждет встреча с губернатором области и мэром Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МУ СШОР № 3 Ярославля Николай Куликов.

Еще четверо спортсменов, выступавших в Корее от нашего региона и их тренеры также будут отмечены областными наградами и денежными премиями.

Илья Буров — член сборной России с 2011 года, участник Сочинской Олимпиады. Выступает за Московскую и Ярославскую область. Серебряный призёр чемпионатов России (2011—2013), призёр этапов Кубка мира. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени за высокие спортивные достижения на XVIII Олимпийских зимних играх 2018 года.