Манчини: вратарь Лунёв готов к матчу с «Лейпцигом»

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о готовности вратаря Андрея Лунёва и полузащитника Далера Кузева к ответному матчу Лиги Европы с клубом «РБ Лейпциг». Об этом 14 марта сообщается на сайте «Зенита».

"Лунёв готов к матчу, решение по Кузяеву мы примем в день матча», — сказал Манчини.

Отмечается, что футболисты получили травмы во время матча 22-го тура чемпионата России с «Ростовом». В результате медицинского обследования им был поставлен диагноз «ушиб стопы».

Напомним, ответная игра «Зенита» и «Лейпцига» состоится в Санкт-Петербурге 15 марта. В первом матче «Лейпциг» одержал победу со счётом 2:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. На игре «Зенит» — «Лейпциг» будет работать бригада из Италии во главе с Даниэле Орсато.

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