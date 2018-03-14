Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Осло, , 14:23 — REGNUM Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом 14 марта сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Я не считаю, что бойкот приведёт к решению проблемы», — сказал Бьорндален.

По его словам, в итоге получилось, что в Тюмень не поедут три сборные и ещё пять-шесть спортсменов. При этом многие сохранили нейтралитет.

Напомним, три сборные — Канады, США и Чехии — отказались от участия в последнем в текущем сезоне этапе Кубка мира по биатлону. Они объяснили допинговыми скандалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта стало известно, что сборная Украины также не примет участия в соревнованиях, которые пройдут в Тюмени. Такое решение было принято на государственном уровне, несмотря на то, что спортсмены планировали выступить на этапе Кубка мира.

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